Нетрезвых водителей будут ловить в Петрозаводске

Рейд «Контроль трезвости» пройдет в карельской столице. 27 мая на дорогах города будет много полиции, для проверки могут остановить любого водителя.

В Госавтоинспекции напомнили, что за четыре месяца в Петрозаводске произошло два ДТП с участием нетрезвых водителей, один человек погиб и один получил травмы.

Инспекторы пресекли около 300 фактов вождения в нетрезвом состоянии.

Бдительные участники движения могут сообщать в ГИБДД о нетрезвых водителях. Звонить следует по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. // фото пресс-служба Госавтоинспекции