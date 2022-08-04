Движение на федеральной трассе «Кола» ограничат на 45 минут

Автомобилистам придется подождать на трассе «Кола», пока по Неве пройдет военный эшелон. 5 августа Ладожский мост разведут на 45 минут для пропуска судов, движение по федеральной магистрали остановится.

Движение транспорта будет ограничено в районе деревни Марьино в Ленобласти с 00:00 до 00:45, предупредили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автомобилистов попросили учесть информацию при планировании поездок. (фото sevzap.rosavtodor.ru)