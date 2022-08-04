В медучреждениях Карелии эксперты из Санкт-Петербурга провели аудит

В больницах Петрозаводска и Кондопоги организацию медицинской помощи детям проверили эксперты из Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета во главе с главным внештатным неонатологом Северо-Запада Юрием Петренко. По результатам проверки они сформируют план по дальнейшему совершенствованию системы детского здравоохранения республики, сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Сотрудничество с университетом у нас сложилось давно. Специалисты курирует нашу педиатрическую службу, оказывая как организационно-методическую, так и практическую помощь. Они консультируют наших врачей. При необходимости дети из Карелии госпитализируются в клинику университета»,

- рассказал министр.

Михаил Охлопков также отметил, что по его просьбе зимой ректором учреждения была направлена группа ординаторов и студентов старших курсов для помощи при борьбе с ковидом. Примечательно, что некоторые из студентов, работавших в республике в феврале, приехали в республику работать летом. Возможно, они выберут карельские медицинские организации для трудоустройства, когда завершат обучение. Фото: vk.com/mihailohlopkov.