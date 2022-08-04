День хвостатых проведут в Петрозаводске

В карельской столице пройдет выставка-раздача животных. «День хвостатых» (0+) будет проходить 20 августа с 12:00 до 18:00 на Лесном проспекте рядом с колесом обозрения, рассказали в первом петрозаводском общественном приюте.

В выставке будут участвовать собаки и кошки из «Первого приюта» и приюта «Дорога домой», а также животные, находящиеся на передержках.

«На семейном празднике вы сможете познакомиться и пообщаться с собачками и кошечками, подарить дом понравившемуся пушистику!» - рассказывают организаторы доброй акции. (фото unsplash.com, Krista Mangulsone)