04 августа 2022, 15:20
День хвостатых проведут в Петрозаводске
20 августа на Древлянке горожане смогут познакомиться с собаками и кошками из приюта и взять четырехлапого друга домой
В карельской столице пройдет выставка-раздача животных. «День хвостатых» (0+) будет проходить 20 августа с 12:00 до 18:00 на Лесном проспекте рядом с колесом обозрения, рассказали в первом петрозаводском общественном приюте.
В выставке будут участвовать собаки и кошки из «Первого приюта» и приюта «Дорога домой», а также животные, находящиеся на передержках.
«На семейном празднике вы сможете познакомиться и пообщаться с собачками и кошечками, подарить дом понравившемуся пушистику!» - рассказывают организаторы доброй акции. (фото unsplash.com, Krista Mangulsone)