Движение через переезд в Петрозаводске временно закроют

В Петрозаводске в районе Томицы изменится схема движения транспорта на железнодорожном переезде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На участке Шуйского шоссе с 20:00 31 июля до 1:00 1 августа организуют реверсивное движение. Далее, с 1:00 до 5:00 проезд через железнодорожные пути будет запрещен. С 5:00 до 8:00 движение транспорта вновь станет реверсивным.

Автомобилисты смогут объехать переезд по Пряжинскому и Суоярвскому шоссе. При этом машины экстренных служб будут пропускать.

Временные неудобства связаны с ремонтом железнодорожных путей. Специалисты будут перекладывать рельсы и шпалы.

Водителей просят обращать внимание на знаки и соблюдать ПДД. // Фото «Петрозаводск говорит»