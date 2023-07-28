ЦУР Карелии определил лучшие госпаблики региона

ЦУР Карелии составил рейтинги региональных ведомств и местных администраций по уровню ведения публичных сообществ в социальных сетях. Результаты представили на форуме «Практики эффективной коммуникации власти в интернете», который прошел в пятницу в Петрозаводске.

Места в рейтингах распределялись на основании количественных и качественных показателей. Госпаблики органов власти и подведомственных им организаций не только должны быть активными, их следует наполнять полезной и актуальной для людей информацией, посты должны быть написаны понятным языком и сопровождаться качественными иллюстрациями. Администраторы сообществ также обязаны оперативно реагировать на комментарии пользователей.

Среди органов исполнительной власти первое место по итогам первого полугодия заняло региональное Министерство здравоохранения. За ним следует Минприроды, третье место у Минэкономразвития. В пятерку лидеров вошли также министерства финансов и сельского хозяйства.

Рейтинг муниципалитетов возглавил Олонецкий район. Второе и третье места достались Суоярвскому муниципальному округу и Кемскому району соответственно. Нескольких баллов до попадания в первую тройку не хватило Костомукше и Пудожскому району.

Карельские органы власти заинтересованы в том, чтобы максимально оперативно и точно получать обратную связь от жителей республики, заявил на форуме аналитик отдела сопровождения пациентов и обращений граждан Минздрава РК Владислав Потапов.

Обращения граждан дают нам хорошую социологию, на основании которой в дальнейшем принимаются управленческие решения, помогающие улучшить качество предоставляемых медицинских услуг,

- добавил аналитик.

В нашем районе насчитывается более 40 госпабликов, это страницы администраций, школ, детских садов, домов культуры. В настоящее время госпаблики являются важным каналом получения достоверной информации, люди могут найти в них актуальные новости и полезные материалы на социально значимые темы, а также узнать обо всех важных событиях района. Мы стараемся в возможно короткие сроки помочь человеку в решении его повседневных проблем,

- отметила специалист управления делами администрации Олонецкого района Анастасия Морозова.

В Карелии на сегодня действуют 868 госпабликов. 80 из них носят статус флагманских, 498 – активных. К таким страницам предъявляются определенные требования: например, каждую неделю на них должно выходить не меньше трех публикаций. ЦУР следит, чтобы госпаблики были эффективным инструментом связи между жителями региона и властью: новости в них должны быть актуальными и написанными живым языком, жалобы и запросы от пользователей должны получать своевременный ответ.