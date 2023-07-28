Автомобили занимают новую остановку в центре Петрозаводска

Из-за проведения ремонтных работ на площади Гагарина временно изменился маршрут троллейбуса №1. В связи с этим остановка троллейбуса была перенесена в район дома №33 по улице Красноармейской.

Перед остановкой были установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку. При этом водители продолжают парковаться на территории остановки, мешая общественному транспорту.

В МУП «Городской транспорт» призвали ГИБДД разобраться с нарушителями. Автомобилистов просят соблюдать ПДД. // Фото «Петрозаводск говорит»