Движение через переезд на выезде из Петрозаводска ограничат

На железнодорожном переезде, расположенном в районе поселка Мелиоративный на Шуйском шоссе, 28 февраля будет ограничено движение. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

На переезде будут проводиться работы. В связи с этим с 9 до 17 часов проезд транспорта будет производиться по выделенным полосам в реверсивном порядке.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать возможные маршруты объезда.