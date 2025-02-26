26 февраля 2025, 20:02
Движение через переезд на выезде из Петрозаводска ограничат
Работы будут проводиться 28 февраля на переезде у Мелиоративного
Фото «Петрозаводск говорит»
На железнодорожном переезде, расположенном в районе поселка Мелиоративный на Шуйском шоссе, 28 февраля будет ограничено движение. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
На переезде будут проводиться работы. В связи с этим с 9 до 17 часов проезд транспорта будет производиться по выделенным полосам в реверсивном порядке.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать возможные маршруты объезда.