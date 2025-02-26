Одиннадцать ягнят родились в музее «Кижи»

В музее-заповеднике «Кижи» случилось шерстяное пополнение. Об этом сообщил паблик учреждения.

Этой зимой в музейном животноводческом хозяйстве родились сразу 11 ягнят. Это рекорд, раньше такого не было. Самым младшим всего четыре дня. Все малыши и мамы-овечки чувствуют себя хорошо. Ягнята уже встали на ноги, и у них отличный аппетит.

Отмечается, что первые питомцы появились на заповедном острове шесть лет назад. До этой зимы стадо насчитывало 16 голов, теперь их стало значительно больше.