В ГИБДД прокомментировали опасную высадку пассажиров на Ключевой

Жители микрорайона Ключевая выходят из общественных автобусов прямо на кольце улицы Петрова. Это небезопасно, как минимум. Особенно в гололед и темное время суток.

Рядом с разворотным кольцом установлен современный остановочный комплекс, но водители туда не заезжают. Как рассказали жители Ключевой, водители общественного транспорта не могут туда заехать, если плохо вычищена дорога, а вторая причина - припаркованные автомобили. Если автобус заезжает к остановке, он просто не может развернуться.

Но есть и третья версия: останавливать транспорт и высаживать пассажиров на дороге просто удобнее и быстрее. Сотрудники ГИБДД Петрозаводска выехали на место. Машины автовладельцев, припаркованные с нарушениями, увезли на штрафстоянку. Как рассказали инспекторы, отсюда постоянно эвакуируют автомобили. Но приезжают другие и паркуются с нарушениями.

Следующий рейд проведут для водителей автобусов. Подробности в нашем материале. // Видео: телеканал "Ника плюс".