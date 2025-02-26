Глыбы льда летят на головы жителям Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей города об опасности на Первомайском проспекте.

По данным ЕДДС, с домов №20 и №22 падают глыбы льда. Они рушатся прямо на тротуар.

Информация была передана специалистам для принятия мер. Жителей карельской столицы просят быть крайне осторожными при нахождении в указанном месте.