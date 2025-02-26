26 февраля 2025, 17:34
Общество

Глыбы льда летят на головы жителям Петрозаводска

Горожан предупредили об опасности на Первомайском проспекте
Фото: «Петрозаводск говорит»

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей города об опасности на Первомайском проспекте.

По данным ЕДДС, с домов №20 и №22 падают глыбы льда. Они рушатся прямо на тротуар.

Информация была передана специалистам для принятия мер. Жителей карельской столицы просят быть крайне осторожными при нахождении в указанном месте.

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Метки: 
Петрозаводск
проспект Первомайский
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ЕДДС
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