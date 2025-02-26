Известный учитель скончалась в Карелии

Ушла из жизни известный в Карелии учитель Людмила Каява. Ей было 92 года. О смерти педагога сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

Больше 30 лет Людмила Каява преподавала химию и биологию в сортавальских школах: сначала в школе-интернате №2, а затем в средней школе №6. Ее ученики успешно выступали на различных олимпиадах, многие выбрали химию своей профессией.

Труд педагога был отмечен высокими наградами. Людмила Каява - заслуженный учитель РСФСР. Также она была почетным гражданином города Сортавала.