13 мая 2021, 09:09
Движение автотранспорта в Карелии перекроют из-за взрывов
Проезд будут закрывать на один час 13, 15 и 17 мая
В течение трех дней будет перекрываться движение на автомобильной дороге Олонец-Вяртсиля, сообщает паблик «Питкярантский район», со ссылкой на АО «ВАД».
В рамках второго этапа работ по реконструкции участка автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля будут проводиться буровзрывные работы с полным перекрытием движения.
Местоположение и сроки ограничений:
- 13 мая с 15:00-16:00; 113-114 километр автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля.
- 15 мая с 15:00-16.00; 115-116 километр автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля.
- 17 мая с 15:00-16:00; 113-114 километр автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля.
Судя по всему речь идет об участке между населенными пунктами Ууксу и Юляристиоя. // Фото: huismarseille.nl