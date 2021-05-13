13 мая 2021, 09:09
Автоклуб 10 RUS

Движение автотранспорта в Карелии перекроют из-за взрывов

Проезд будут закрывать на один час 13, 15 и 17 мая

В течение трех дней будет перекрываться движение на автомобильной дороге Олонец-Вяртсиля, сообщает паблик «Питкярантский район», со ссылкой на АО «ВАД».

В рамках второго этапа работ по реконструкции участка автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля будут проводиться буровзрывные работы с полным перекрытием движения.

Местоположение и сроки ограничений:

  • 13 мая с 15:00-16:00; 113-114 километр автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля.
  • 15 мая с 15:00-16.00; 115-116 километр автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля.
  • 17 мая с 15:00-16:00; 113-114 километр автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля.

Судя по всему речь идет об участке между населенными пунктами Ууксу и Юляристиоя. // Фото: huismarseille.nl

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Метки: 
Карелия
Питкярантский район
Олонец
Вяртсиля
буровзрывные работы
Взрывы
перекрытие движения
Дорога
«ВАД»
АО «ВАД»