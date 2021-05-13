Движение автотранспорта в Карелии перекроют из-за взрывов

В течение трех дней будет перекрываться движение на автомобильной дороге Олонец-Вяртсиля, сообщает паблик «Питкярантский район», со ссылкой на АО «ВАД».

В рамках второго этапа работ по реконструкции участка автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля будут проводиться буровзрывные работы с полным перекрытием движения.

Местоположение и сроки ограничений:

13 мая с 15:00-16:00; 113-114 километр автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля.

15 мая с 15:00-16.00; 115-116 километр автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля.

17 мая с 15:00-16:00; 113-114 километр автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля.

Судя по всему речь идет об участке между населенными пунктами Ууксу и Юляристиоя. // Фото: huismarseille.nl