ГИБДД провела ликбез по правилам дорожного движения в жилой зоне

Госавтоинспекция Петрозаводска провела водителям и пешеходам ликбез по правилам дорожного движения в жилой зоне.

Водителям запрещено в жилой зоне сквозное движение механических транспортных средств. Под запретом учебная езда, стоянка с работающим двигателем, стоянка грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками (разметкой) мест. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.

Пешеходам в жилой зоне, въезды и выезды на которой обозначены дорожными знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешено по тротуарам и проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, но не должны создавать необоснованные помехи для движения транспорта.

За нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, предусмотрен административный штраф - 1500 рублей. (фото vk.com)