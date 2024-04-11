Двенадцать человек погибли на пожарах в Карелии с начала года

Начальник пресс-службы управления МЧС Карелии Максим Рожин стал гостем студии телеканала «Ника плюс». Он ответил на ряд вопросов, касающихся статистики пожаров, происшествий на воде, а также оценил действия администрации Петрозаводска по ликвидации последствий снегопада 3 апреля, когда был введен режим ЧС. По его мнению, своевременные меры помогли избежать гораздо более неблагоприятного сценария развития событий.

В Карелии во всех районах запрещен выход на лед. Но, несмотря на это, есть бесшабашные рыбаки, а также дети и подростки, которые игнорируют эти запреты, что создает риск для их жизни.

Главное управление МЧС России по Республике Карелия предостерегает от необдуманных и рискованных действий на водоемах. Килограмм улова свежей рыбы и несколько мгновений острых ощущений не стоят человеческой жизни. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал «Ника плюс».