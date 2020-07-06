Двенадцать человек госпитализированы с пневмоний в Карелии

За минувшие сутки в Карелии с внебольничной пневмонией были госпитализированы двенадцать человек.

По сообщению оперативного штаба правительства республики по борьбе с коронавирусом, летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки не зарегистрировано.



С 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 811 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.