Две женщины без прав сели за руль и заработали штраф

Двух женщин-нарушительниц остановили в Беломорском и Кондопожском районе.

На севере Карелии инспекторы ДПС оставноили автомобиль «Тойота Камри», за рулем находилась 31-летняя женщина. Оказалось, что она не имеет водительских прав. Поездку женщине пришлось прервать.

В Кончезере в аналогичной ситуации оказалась 24-летняя девушка. Она тоже села за руль «Лексуса», не имея водительского удостоверения. Сотрудники Госавтоинспекции отстранили девушку от управления. Теперь нарушительницам грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

В ГИБДД подчеркивают, что нарушители без навыков и опыта вождения представляют серьезную опасность на дороге. Подобные нарушения инспекторы ДПС пресекают ежедневно.

За 9 месяцев 1670 человек в Карелии управляли транспортными средствами, не имея на это специального права. (фото Госавтоинспекция РК)