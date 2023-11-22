Две легковушки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

Авария с участием двух легковых машин случилась утром 22 ноября в Петрозаводске. Автомобили столкнулись на перекрестке Мурманской улицы и Октябрьского проспекта, передает dtpptz.ru.

Легковушки двигались навстречу друг другу по Октябрьскому проспекту. Один из них стал поворачивать налево, на Мурманскую. Второй ехал по проспекту прямо.

Автомобили врезались друг в друга в 08:18 правыми бортами. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Момент ДТП зафиксировала камера компании «Ситилинк». // фото, видео: dtpptz.ru