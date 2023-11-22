22 ноября 2023, 16:29
Похитивших и пытавших партнера по бизнесу задерживали ОМОН и СОБР
Трех предпринимателей в Петрозаводске взяли силовики на территории предприятия
Трех похитителей партнера по бизнесу задерживали бойцы ОМОН «Ивлес» и СОБР «Карху». Злоумышленников заключили под стражу, сообщили в пресс-службе Росгвардии. принимали участие в задержании трех бизнесменов, похитивших человека.
Напомним, свою жертву преступники похитили 12 ноября в Янишполе. Мужчину под угрозой пистолета затолкали в иномарку, привезли в офис и там пытали раскаленным металлом.
Он смог сбежать, а его мучителей взяли на промышленной территории одного из предприятий Петрозаводска. // фото: Росгвардия