Похитивших и пытавших партнера по бизнесу задерживали ОМОН и СОБР

Трех похитителей партнера по бизнесу задерживали бойцы ОМОН «Ивлес» и СОБР «Карху». Злоумышленников заключили под стражу, сообщили в пресс-службе Росгвардии. принимали участие в задержании трех бизнесменов, похитивших человека.

Напомним, свою жертву преступники похитили 12 ноября в Янишполе. Мужчину под угрозой пистолета затолкали в иномарку, привезли в офис и там пытали раскаленным металлом.

Он смог сбежать, а его мучителей взяли на промышленной территории одного из предприятий Петрозаводска. // фото: Росгвардия