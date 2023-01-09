Две легковушки смяло в результате ДТП на «Коле»

Неподалеку от поселка Шуя на территории Прионежского района произошло ДТП. Фото разместили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Судя по снимкам, серьезно повреждены два легковых автомобиля. В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте пишут, что столкнулись «Нива» и Land Cruiser.

Очевидцы рассказали, что отечественный внедорожник спасателям пришлось разрезать, а у иномарки сильно разбит перед. // фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте