Две легковушки и фургон столкнулись в Петрозаводске

Вечером 21 ноября в Петрозаводске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Машины столкнулись в 16:33 в0 вторник на пересечении улиц Ригачина и Радищева.

В кадре видно, что сначала одна легковушка на скорости протаранила другую. Тот автомобиль на скользкой дороге отбросило в сторону, он врезался в фургон. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»