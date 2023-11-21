21 ноября 2023, 19:19
Две легковушки и фургон столкнулись в Петрозаводске
Авария на перекрестке попала в кадр камеры видеонаблюдения
Вечером 21 ноября в Петрозаводске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Машины столкнулись в 16:33 в0 вторник на пересечении улиц Ригачина и Радищева.
В кадре видно, что сначала одна легковушка на скорости протаранила другую. Тот автомобиль на скользкой дороге отбросило в сторону, он врезался в фургон. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»