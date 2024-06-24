Две дачи со всеми постройками сгорели под Петрозаводском

Минувшей ночью под Петрозаводском произошел серьезный пожар в дачном кооперативе. Об этом сообщает паблик отряда противопожарной службы Прионежского района.

Сигнал об инциденте в СНТ «Культура» в местечке Нырки поступил на пульт дежурного в 1:43. На место выехали специалисты из поселка Ладва и села Деревянное. Сообщение о возгорании пришло поздно - когда пожарные прибыли на место, там уже полыхали сразу несколько построек.

В результате инцидента полностью сгорели две дачи, две бани и три хозяйственные постройки. Специалисты не допустили перехода огня в лес. Среди людей никто не пострадал. // Фото отряда противопожарной службы Прионежья