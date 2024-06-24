24 июня 2024, 12:08
Две дачи со всеми постройками сгорели под Петрозаводском
В ночь на понедельник пожарные боролись с огнем в Прионежском районе
Минувшей ночью под Петрозаводском произошел серьезный пожар в дачном кооперативе. Об этом сообщает паблик отряда противопожарной службы Прионежского района.
Сигнал об инциденте в СНТ «Культура» в местечке Нырки поступил на пульт дежурного в 1:43. На место выехали специалисты из поселка Ладва и села Деревянное. Сообщение о возгорании пришло поздно - когда пожарные прибыли на место, там уже полыхали сразу несколько построек.
В результате инцидента полностью сгорели две дачи, две бани и три хозяйственные постройки. Специалисты не допустили перехода огня в лес. Среди людей никто не пострадал. // Фото отряда противопожарной службы Прионежья