Петербуржец приехал на поезде в Петрозаводск и пропал

Полиция Петрозаводска ищет Игоря Петрова 1960 года рождения. Об этом сообщает паблик ПСО «Доброспас».

По данным источника, пожилой мужчина из Санкт-Петербурга прибыл в столицу Карелии на поезде утром 21 июня. После этого он перестал выходить на связь. Возможно, он снимал в городе квартиру.

Рост пропавшего 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в белую куртку, синие джинсы, белые сандалии.

Всех, кто видел этого человека после 21 июня, просят звонить по телефону 89217027170. // Фото МВД по РК