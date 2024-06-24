Хозяйственные постройки полыхали под Петрозаводском

В Прионежском районе пожарные несколько часов боролись с огнем.

Пожар вспыхнул в Пиньгубе в СНТ «Монтажник-2» вечером 22 июня. Спасателям стало известно о полыхающих хозпостройках в 18:51. Усмирить огненную стихию удалось к 21:34.

В результате огненного ЧП никто не пострадал, сообщили в пожарной части Соломенного. Причину пожара выясняют специалисты. // фото vk.com/public190570976