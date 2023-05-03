Два случая особо опасной инфекции подтверждено в Карелии

В этом году в Карелии зарегистрировано два случая туляремии. Случаи особо опасной инфекции подтверждены в Кондопожском и Сортавальском районах, сообщил утром 3 мая министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Болезнь сопровождается лихорадкой, интоксикацией и клиническими проявлениями - поражение кожи, глаз, слизистой ротоглотки, легких, кишечника, лимфоузлов. Туляремия крайне заразна, но от человека к человеку инфекция не передается.

Наибольшему риску заражения подвержены люди, которые живут и работают на территории природных очагов туляремии. Подхватить заразу можно при укусе инфицированными кровососущими членистоногими; при соприкосновении с больными животными или их тушками; при употреблении продуктов питания и воды (колодезной, горных ручьев и других открытых водоемов), инфицированных возбудителем туляремии от больных грызунов; при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, инфицированных возбудителем туляремии от больных грызунов.

Максимальный пик заболеваемости приходится на время сенокоса и уборочных работ. Чтобы не заболеть, министр советует делать прививку, бороться с грызунами и содержать в надлежащем санитарном состоянии колодцы, жилища, пищевые объекты, склады зерна.

Случаи инфекции выявлялись в регионе и ранее. Например, в 2018 году было зарегистрировано 14 заболевших туляремией в Карелии, в 2019 году - 9, в 2020 году – 23 человека, 2021 году - 4, 2022 году – 9. // фото freepik.com