Два новых врача вошли в штат БСМП

В БСМП к работе приступили два врача акушера-гинеколога. Наталья Назарова и Ростислав Биккужин прошли обучение в целевой клинической ординатуре. О новых специалистах рассказал в своем аккаунте руководитель минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Оба врача окончили мединститут ПетрГУ с красными дипломами по профилю «Акушерство и гинекология». На счету у молодых специалистов несколько самостоятельных операций, первых пациентов они помнят хорошо.

«Молодые врачи благополучно влились в новый коллектив, где более опытные и старшие коллеги всегда помогут и окажут поддержку», - написал Охлопков. // фото freepik.com/ Jcomp