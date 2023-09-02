Дикобраз-альбинос родился в зоопарке в Карелии

В карельском зоопарке в Сортавальском районе на свет появился дикобраз редкого белого окраса. Публике малыша-альбиноса обещают показать в ближайшее время.

«У нас также появился маленький альбинос дикобраз. Этот малыш альбинос стал настоящей редкостью и покажется публике уже в ближайшие дни»,

- сказано в VK-сообществе зоопарка.

По статистике один альбинос рождается на 10 тысяч дикобразов. Для рождения белого дикобраза в роду отца и матери должны быть альбиносы.

Также в зоопарке появились три теленка породы декстер, отличающейся небольшим ростом и долголетием.

Ранее в зоопарке напомнили о вреде домашних угощений для обитателей зоопарка и попросили не подкармливать животных ради их безопасности. // фото unsplash.com/ Dušan veverkolog