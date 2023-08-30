Посетителям зоопарка напомнили о вреде угощений для диких животных

Посетителей зоопарка в поселке Киркколахти Сортавальского района призвали не кормить диких зверей сосисками, хлебом, печеньем и другим угощением, принесенным из дома. Такие продукты могут причинить зверям вред. Просьбу к гостям руководство карельского зоопарка разместило в соцсети.

«В зоопарках из-за неправильного кормления животных со стороны посетителей умирают животные. Поэтому, просим обратить внимание, что кормление собственной едой запрещено»,

- говорится в сообщении.

В зоопарке сообщили, что их обитатели получают тщательно сбалансированное питание.

Для обеспечения безопасности животных и гостей в зоопарке установят видеонаблюдения и привлеку вневедомственную охрану. // фото freepik.com/