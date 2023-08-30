Жителей Карелии предупредили об опасных штаммах гриппа

Всемирная организация здравоохранения, а вместе с ней и карельский министр Михаил Охлопков прогнозируют циркуляцию нескольких штаммов гриппа.

Министр сообщил утром в среду о трех возможных вариантах, которые могут прийти в Карелию. Это Hong Kong (H3N2), который относится к группе А и может передаваться от животных и птиц.

Еще один вероятный вариант – это Brisbane, он относится к группе В и нацелен только на людей. Среди особенностей этой разновидности заразы - короткий инкубационный период всего от 2 до 4 дней, резкий скачок температуры, жуткая головная боль, ломота в мышцах, заложенность носа. При правильно подобранном и своевременном лечении, инфекция перестает распространятся на 5-6 день.

Третий возможный вариант – это штамм Michigan, также относится к группе А. Этот вид постоянно меняется, несет в себе осложнения для человеческого организма. Хотя инкубационной период в среднем составляет 1-3 дня, первые признаки болезни могут проявиться через несколько часов. Это температура 38,5-41,0; чувство слабости и разбитости, сонливость, признаки конъюнктивита. // фото «Петрозаводск говорит»