Два новых случая коронавируса выявлены у россиян

В Объединенных арабских эмиратах у двоих россиян выявлен вирус COVID-2019. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

В ведомстве отметили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом.

Всего за сегодняшний день в ОАЭ выявили шесть случаев заболевания. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.

Ранее в ОАЭ отменили финальные этапы велогонки из-за положительных результатов на коронавирус у двух спортсменов.

В России на сегодняшний день было официально подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом.