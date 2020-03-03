03 марта 2020, 21:43
Два новых случая коронавируса выявлены у россиян
Заболели наши соотечественники, контактировавшие с итальянцами в ОАЭ
В Объединенных арабских эмиратах у двоих россиян выявлен вирус COVID-2019. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
В ведомстве отметили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом.
Всего за сегодняшний день в ОАЭ выявили шесть случаев заболевания. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.
Ранее в ОАЭ отменили финальные этапы велогонки из-за положительных результатов на коронавирус у двух спортсменов.
В России на сегодняшний день было официально подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом.