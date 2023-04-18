Два маяка XIX века реконструируют в Карелии

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию маяков Малый и Хейнялуото на Ладожском озере, сообщили в пресс-службе управления.

Планируется восстановить фасады и внутреннюю поверхность стен, заделать трещины в кирпичной кладке, заменить дверные и оконные проемы, восстановить остекления фонарных надстроек и куполообразных кровель и провести другие работы.

Рабочие разберут разрушенные и построят новые отмостки вокруг маяков, восстановят отделку ступеней внутренних лестниц, выполнят внутреннюю отделку помещений, очистят конструкции от коррозии.

Высота маяка Малый 24 м, он находится на острове в 0,5 км к юго-западу от Валаама. 22-метровый маяк Хейнялуото расположен в охранной зоне геодезического пункта, относящейся к Питкярантскому району. На эти маяки привозят туристов. Оба были построены в XIX веке, побывали в составе независимой Финляндии, СССР и современной России. // фото unsplash.com