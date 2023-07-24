24 июля 2023, 14:53
Два крупных района Петрозаводска остались без электричества
Энергетики ведут восстановительные работы в столице Карелии
Сегодня в 14:20 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районах Голиковка и Зарека. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, причиной произошедшего стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.
Ориентировочное время завершения работ и возвращения ресурса в дома горожан - 17 часов. \\ Фото "Петрозаводск говорит"