Два крупных района Петрозаводска остались без электричества

Сегодня в 14:20 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районах Голиковка и Зарека. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, причиной произошедшего стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время завершения работ и возвращения ресурса в дома горожан - 17 часов. \\ Фото "Петрозаводск говорит"