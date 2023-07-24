Житель Карелии слишком агрессивно воспринял разрыв отношений

В Кеми местная жительница решила порвать с мужчиной, 1986 года рождения, который выказывал ей симпатию.

Как-то вечером он зашел к ней, несколько раз ударил. По версии полиции, гость сдавил женщине шею и пригрозит убить ее. Женщина не на шутку испугалась и обратилась в полицию. Оперативники пообщались с подозреваемым и получили признание. Полиция возбудила уголовное дело, детали инцидента еще устанавливают. // фото unsplash.com/Chang Duong