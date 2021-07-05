Два килограмма тротила нашли возле спортцентра в Петрозаводске

Тротиловые шашки общим весом два килограмма нашли в лесу возле спортивного центра «Курган» в Петрозаводске. О находке подозрительных предметов в силовое ведомство сообщил мужчина, пишет пресс-служба Росгвардии.

– Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии осмотрели предметы и идентифицировали 9 тротиловых шашек по 200 грамм и половину тротиловой шашки весом 400 грамм, – сообщает Росгвардия.

Взрывчатое вещество передали следственно-оперативной группе региональной полиции. Сотрудники МВД проведут дальнейшее разбирательство.