05 июля 2021, 20:17
Два килограмма тротила нашли возле спортцентра в Петрозаводске
Росгвардейцы передали полиции взрывчатое вещество, обнаруженное на территории Кургана
Тротиловые шашки общим весом два килограмма нашли в лесу возле спортивного центра «Курган» в Петрозаводске. О находке подозрительных предметов в силовое ведомство сообщил мужчина, пишет пресс-служба Росгвардии.
– Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии осмотрели предметы и идентифицировали 9 тротиловых шашек по 200 грамм и половину тротиловой шашки весом 400 грамм, – сообщает Росгвардия.
Взрывчатое вещество передали следственно-оперативной группе региональной полиции. Сотрудники МВД проведут дальнейшее разбирательство.