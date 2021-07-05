Девочку увезли в больницу после падения из окна в Петрозаводске

В Петрозаводске идет доследственная проверка по факту падения ребенка с высоты. Инцидент произошел в карельской столице вечером 2 июля, пострадавшая получила травмы.

Как сообщили в Следкоме, в одном из домов по улице Коммунистов из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпала 7-летняя девочка. Ребенок сразу же был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

– Следователями проведен осмотр места происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – пишет пресс-служба ведомства.