Погорельцы напали на зевак в Петрозаводске

Пожар в центре Петрозаводска, произошедший 4 июля, закончился вызовом полиции. Причиной стал дебош, учиненный некоторыми погорельцами; жители, чье имущество погибло в сгоревшем сарае, напали на зевак.

Первым агрессию стал проявлять мужчина, живущий в доме, возле которого произошел пожар. Он начал кричать на пожарных и оскорблять их, используя ненормативную лексику. Мужчина угрожал работникам МЧС, обещал их «порвать» и «завалить».

Позже к нему присоединились две женщины, чьё имущество также сгорело. По неизвестным причинам они посчитали, что пожарные пьяны и ничего не делают. Женщины отвлекали огнеборцев и грозились пожаловаться на них начальству.

Сотрудник МЧС вызвал полицию, и как раз вовремя. Сперва агрессивный погорелец накинулся на одного из очевидцев пожара. Тот не стушевался и дал сдачи. Завязалась драка, в которой зеваке порвали футболку.

Как только потасовка завершилась, одна из женщин, ранее скандалившая с пожарными, накинулась на подростка, стоявшего неподалеку. В ходе короткой стычки она расцарапала ему лицо.

Спустя несколько минут на место прибыл наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов приняли заявления и от подростка, и от напавшей на него женщины. Участник первой драки ушел до приезда полиции.

Сотрудник МЧС сказал корреспонденту нашего портала, что погорельцы часто ведут себя агрессивно и неадекватно: не все способны справиться со стрессом, вызванным случившимся несчастьем.