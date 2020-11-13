Два карельских проекта участвуют в конкурсе «Доброволец России-2020»

Два проекта из Карелии стали финалистами Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020», сообщает правительство республики. Оба проекта посвящены сохранению окружающей среды и формированию экологической культуры.

«Эко-кубок Карелии» – один из наиболее ярких экологических проектов прошлого года. Благодаря проекту активисты посадили в Петрозаводске 1 000 деревьев и кустарников и убрали свыше 5 000 кубометров отходов. Появилась «зеленая» игротека − комплекс настольных игр экологической направленности и сформирована команда игротехников, которые проводят такие занятия со школьниками

Проект «Чистое Онего» направлен на создание устойчивого сообщества эко-волонтеров в населенных пунктах Республики Карелия, Ленинградской и Вологодской областей, расположенных по берегам озера. С 2017 года в рамках проекта проводится масштабная уборка берегов и островов озера от мусора и мониторинг состояния 1542 км береговой линии.

В этом году в финал конкурса, который проходит в рамках нацпроекта «Образование», вышли 210 проектов. Грантовый фонд составит 90 млн рублей.

Народное голосование завершается сегодня в 23.59. Отдать свой голос можно на dobro.ru/vote Итоги народного голосования составят 30% от общей оценки проектов, 70% зависит от мнения экспертного жюри. Результаты конкурса будут объявлены 5 декабря в национальный День добровольца.



Изображение с сайта gov.karelia.ru