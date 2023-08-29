Два человека травмированы на дорогах Карелии

Аварии произошли в минувший понедельник в Сегежском и Лоухском районах. Утром в Надвоицах автомобиль «Нива» врезался в фонарный столб. Водитель сбежал с места ДТП. Травмы получил пассажир. За медицинской помощью он обратился самостоятельно.

Вечером в поселке Чупа опрокинулся мотоцикл «Минск». По сведениям Госавтоинспекции региона, транспортное средство не было зарегистрировано. С места аварии в больницу увезли 43-летнего водителя. // фото unsplash.com Io&Tech