29 августа 2023, 10:35
Два человека травмированы на дорогах Карелии
Об обстоятельствах дорожных происшествий рассказали в ГИБДД
Аварии произошли в минувший понедельник в Сегежском и Лоухском районах. Утром в Надвоицах автомобиль «Нива» врезался в фонарный столб. Водитель сбежал с места ДТП. Травмы получил пассажир. За медицинской помощью он обратился самостоятельно.
Вечером в поселке Чупа опрокинулся мотоцикл «Минск». По сведениям Госавтоинспекции региона, транспортное средство не было зарегистрировано. С места аварии в больницу увезли 43-летнего водителя. // фото unsplash.com Io&Tech