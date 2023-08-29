29 августа 2023, 10:35
Происшествия

Два человека травмированы на дорогах Карелии

Об обстоятельствах дорожных происшествий рассказали в ГИБДД

Аварии произошли в минувший понедельник в Сегежском и Лоухском районах. Утром в Надвоицах автомобиль «Нива» врезался в фонарный столб. Водитель сбежал с места ДТП. Травмы получил пассажир. За медицинской помощью он обратился самостоятельно.

Вечером в поселке Чупа опрокинулся мотоцикл «Минск». По сведениям Госавтоинспекции региона, транспортное средство не было зарегистрировано. С места аварии в больницу увезли 43-летнего водителя. // фото unsplash.com Io&Tech

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Лоухский район