Жена в Карелии поссорилась с мужем и разгромила случайный микроавтобус

Владелец импортного микроавтобуса в Кемском районе увидел, что на кузове появились вмятины и скол. Мужчина изумился – недоброжелателей у него не было, сообщили в МВД Карелии.

Очевидцев не было, камер видеонаблюдения – тоже. Но поскольку ущерб превысил 13 тысяч рублей, автомобилист пошел в полицию.

Участковый выяснил, что минивэн испортила 46-летняя местная жительница. Женщина не знала владельца и не желала зла ему. Просто она в тот вечер поскандалила с мужем и пришла в сильное возбуждение.

Выбежала на улицу и в эмоциях стала бить руками по кузову первого же попавшегося ей авто. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. // фото: freepik.com