29 августа 2023, 10:25
Жена в Карелии поссорилась с мужем и разгромила случайный микроавтобус
Женщина в Кемском районе выместила злость на первом попавшемся автомобиле
Владелец импортного микроавтобуса в Кемском районе увидел, что на кузове появились вмятины и скол. Мужчина изумился – недоброжелателей у него не было, сообщили в МВД Карелии.
Очевидцев не было, камер видеонаблюдения – тоже. Но поскольку ущерб превысил 13 тысяч рублей, автомобилист пошел в полицию.
Участковый выяснил, что минивэн испортила 46-летняя местная жительница. Женщина не знала владельца и не желала зла ему. Просто она в тот вечер поскандалила с мужем и пришла в сильное возбуждение.
Выбежала на улицу и в эмоциях стала бить руками по кузову первого же попавшегося ей авто. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. // фото: freepik.com