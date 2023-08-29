Маленькая легковушка в Петрозаводске жестко протаранила внедорожник

Два автомобиля столкнулись 29 августа на перекрестке в Петрозаводске. Видео разместили в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии», оно удивляет.

Daewoo Nexia и внедорожник BMW столкнулись в 08:09 на пересечении улиц Ключевой и Онежской Флотилии. Маленькая легковушка на скорости влетела в BMW.

Внедорожник поворачивал с Ключевой и двигался по главной дороге, от сильного удара он не просто отлетел на обочину – тяжелую машину подбросило. Оба автомобиля получили механические повреждения. // фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте