11 декабря 2023, 10:49
Два человека получили травмы в авариях в Карелии
В одном случае мужчина обратился за медпомощью сам, в другом - женщину увезли с места ДТП
В Госавтоинспекции Карелии рассказали о дорожных происшествиях, случившихся в Костмукше и Сортавальском районе 7 и 8 декабря.
Утром на севере республики столкнулись Mitsubishi L200 и Volkswagen Tiguan. Авария произошла, когда одна машина выезжала с придомовой территории, а другая двигалась по главной. В результате столкновения травмирован 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген», 8 декабря он обратился в лечебное учреждение за медицинской помощью.
Вечером 8 декабря вблизи поселка Пуйккола 45-летний водитель автомобиля Skoda Kodiaq съехал в кювет. Травмы получила 47-летняя женщина-пассажир. Пострадавшую госпитализировали. // фото пресс-службы Госавтоинспекции РК