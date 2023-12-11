Два человека получили травмы в авариях в Карелии

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о дорожных происшествиях, случившихся в Костмукше и Сортавальском районе 7 и 8 декабря.

Утром на севере республики столкнулись Mitsubishi L200 и Volkswagen Tiguan. Авария произошла, когда одна машина выезжала с придомовой территории, а другая двигалась по главной. В результате столкновения травмирован 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген», 8 декабря он обратился в лечебное учреждение за медицинской помощью.

Вечером 8 декабря вблизи поселка Пуйккола 45-летний водитель автомобиля Skoda Kodiaq съехал в кювет. Травмы получила 47-летняя женщина-пассажир. Пострадавшую госпитализировали. // фото пресс-службы Госавтоинспекции РК