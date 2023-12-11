Полицейские спасли замерзающую пару на трассе в Карелии

Сотрудники полиции помогли людям, попавшим в передрягу на трассе в Медвежьегорском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, 4 декабря во время патрулирования стражи порядка заметили автомобиль, припаркованный у обочины. Водитель рассказал, что во время движения у машины оторвалось колесо. Мужчина вместе с женщиной-пассажиром провели больше часа на морозе в ожидании знакомого, который обещал привезти инструмент.

Стражи порядка отогрели замерзших людей в патрульном автомобиле и обеспечили безопасность ремонта, когда подоспела помощь. // Фото: unsplash.com / Zac Durant