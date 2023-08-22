Два человека погибли в жесткой групповой аварии в Ленобласти

Серьезная авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошла 22 августа на КАД в ленинградской области. «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев сообщила, что участником ДТП стал грузовик с номерами Росгвардии, в нем находились люди.

Судя по фотографиям очевидцев, один из автомобилей частично оказался под грузовиком «Урал».

По информации портала 47news.ru, три человека получили травмы, двое погибли. Движение в месте аварии оказалось затруднено. // фото скриншот видео участников группы «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург/ Питер Онлайн/ Спб»