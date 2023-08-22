Здание бывшего санатория полыхало ночью в Карелии

В ночь на 22 августа в Сортавале вспыхнул пожар в здании бывшего санатория. Об этом сообщает паблик пожарной части №38.

Сигнал на пульт дежурного поступил в 00:58. На место происшествия были направлены специалисты из Сортавалы и поселка Хелюля.

Прибывшие пожарные выяснили, что горит третий этаж и кровля одного из корпусов. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Здание заброшенное, электричества в нем нет.

Причина пожара и виновные устанавливаются. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla