Два человека погибли сегодня вечером в страшной аварии на «Сортавале»

Серьезная авария произошла сегодня вечером на трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области. О смертельной аварии сообщает 47news.ru.

Около половины восьмого вечера 23 ноября на 42 километре трассы «Сортавала» столкнулись автомобиль Range Rover и грузовик. Известно о двух погибших. Их данные устанавливают. Поврежденный автомобиль Range Rover перекрыл съезд из Орехово в сторону Приозерска. Был организован объезд для транспорта.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. (фото 47news.ru, ФКУ Упрдор «Северо-Запад»)