Два автомобиля столкнулись сегодня днем в Петрозаводске на Кукковке

Два легковых автомобиля столкнулись сегодня на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ровио, сообщает Алексей Халапайнен в группе ДТП ПТЗ.

Инцидент в столице Карелии произошел в 12:48 и попал на камеры наблюдения компании «Ситилинк».

В ходе обсуждения ДТП высказывается мнение, что причиной происшествия могло стать яркое солнце, которое ослепило водителя.

Фото - скриншот видео.