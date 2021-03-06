06 марта 2021, 17:35
Два автомобиля столкнулись сегодня днем в Петрозаводске на Кукковке
Автомобилисты высказывают мнение, что одного из водителей ослепило яркое солнце
Два легковых автомобиля столкнулись сегодня на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ровио, сообщает Алексей Халапайнен в группе ДТП ПТЗ.
Инцидент в столице Карелии произошел в 12:48 и попал на камеры наблюдения компании «Ситилинк».
В ходе обсуждения ДТП высказывается мнение, что причиной происшествия могло стать яркое солнце, которое ослепило водителя.
Фото - скриншот видео.