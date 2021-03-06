06 марта 2021, 17:35
Происшествия

Два автомобиля столкнулись сегодня днем в Петрозаводске на Кукковке

Автомобилисты высказывают мнение, что одного из водителей ослепило яркое солнце

Два легковых автомобиля столкнулись сегодня на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ровио, сообщает Алексей Халапайнен в группе ДТП ПТЗ.

Инцидент в столице Карелии произошел в 12:48 и попал на камеры наблюдения компании «Ситилинк».

В ходе обсуждения ДТП высказывается мнение, что причиной происшествия могло стать яркое солнце, которое ослепило водителя.

Фото - скриншот видео.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Кукковка
улица Ровио
Комсомольский проспект
ДТП