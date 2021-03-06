В Петрозаводске незнакомец пытался забрать чужого ребенка из школы

Неизвестный мужчина попытался забрать чужого ребенка из школы в Петрозаводске, сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу МВД.

ЧП произошло в одном из учебных заведений города. Мужчина подошел к девочке и сообщил, что ее мама попросила его отвести дочку домой, так как очень занята.

Школьница ему не поверила и стала звонить матери. Мужчина не дождался ответа и быстро скрылся. Сейчас дело расследует полиция.

В соцсетях случай вызвал бурную реакцию. Петрозаводчане описывают схожие случаи.

Люди! Заканчивайте свой базар про всю хрень, что Вы пишите. Слушайте, что я напишу. Сегодня на Древлянке чмо подошло к ребенку нашего класса и сказало, что мама то есть мама ребенка просила забрать его из школы, тоже самое произошло на Ла Рошель у гимназии 37. Проведите беседы со своими детьми! И берегите их!!!!!! Весеннее обострение началось у недочеловеков.

– пишет участница группы.

Насчёт детей... в 17 гимназии тоже какой то козел подходил к детям сегодня, со словами, мама просила тебя забрать....

– дополняет ее другая.

Фото с сайта kingisepp.ru