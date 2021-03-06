06 марта 2021, 13:58
Разыскивается мужчина, подозреваемый в имущественном преступлении
Полиция просит помощи сознательных граждан
Полицией Петрозаводску разыскивается Пахомов Денис Валерьевич 1986 года рождения, подозреваемый в имущественном преступлении и скрывшийся от органов дознания, сообщает МВД Карелии.
Всех граждан, располагающих значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить их по телефонам: +7-981-402 06 14 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.
Фото с сайта МВД Карелии