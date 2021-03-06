Разыскивается мужчина, подозреваемый в имущественном преступлении

Полицией Петрозаводску разыскивается Пахомов Денис Валерьевич 1986 года рождения, подозреваемый в имущественном преступлении и скрывшийся от органов дознания, сообщает МВД Карелии.

Всех граждан, располагающих значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить их по телефонам: +7-981-402 06 14 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

Фото с сайта МВД Карелии