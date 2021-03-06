Сиделка из Карелии избила 98-летнюю блокадницу в Санкт-Петербурге

Родственниками 98-летней местной жительницы, пережившей блокаду Ленинграда, был заключен договор с женщиной на оказание услуг в качестве сиделки, сообщает Следком Санкт-Петербурга.

На следующий день подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала конфликт с престарелой женщиной, в ходе которого, угрожая убийством избила, не давая возможности позвонить по телефону с просьбой о помощи.

Услышав крики потерпевшей в квартиру пришли соседи, которые вызвали сотрудников полиции. Женщина была госпитализирована в больницу, где находится в удовлетворительном состоянии.

Блокадницу доставили в больницу, где у нее диагностировали множественные ссадины и гематомы – кроме того она оглохла на одно ухо. Сейчас ей помогают волонтеры, сообщает портал «Царьград».

1 марта было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемой, уроженки Карелии, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако в пятницу дело переквалифицировали на статью «Приготовление к убийству». Вечером 5 марта подозреваемую задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Сообщает портал 78.ru.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что женщина, несмотря на подписку о невыезде, уехала в Карелию, а уже по возвращении отправилась в ИВС.

Фото с сайта «Царьград» spb.tsargrad.tv