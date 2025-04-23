Дроппер из Уфы вернет деньги обманутому жителю Карелии

Дроппера из Уфы вынудили вернуть деньги обманутому петрозаводчанину. Мошенники обманули мужчину и убедили перевести 100 тысяч рублей на безопасный счет под предлогом защиты от незаконных списаний.

Деньги утекли на чужой банковский счет жителя города-миллионника в Башкирии. Мужчина предоставил дистанционным жуликам сведения о своем банковском счете для дальнейшего вывода денег.

За обманутого петрозаводчанина вступилась прокуратура и в суде потребовала, чтобы владелец счета в Уфе возместил неосновательное обогащение. Суд эту позицию поддержал.

Прим.ред. Дропперы - люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать деньги, полученные преступным путем, они посредники, могут получать вознаграждение за услуги, но могут быть и сами введены в заблуждение. Их работа заключается в следующем: на банковскую карту поступают деньги, которые он должен обналичить и передать другому участнику цепочки, либо перевести на другой счет, либо обменять на криптовалюту. Другой вариант дропперства: человек передает мошенникам свою банковскую карту или предоставляет доступ в личный кабинет интернет-банка. © «Петрозаводск говорит»